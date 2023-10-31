В Улан-Удэ бесследно пропал 40-летний мужчина



Известно, что в ночь с 15-ое на 16-ое мужчина находился по улице Ербанова около площади Советов, а последний раз его видели возле дома № 77 на Борсоева.



На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали приметы пропавшего – европейской внешности, среднего телосложения, на вид – 40 лет, рост – около 170-175 сантиметров, короткие русые волосы. На улан-удэнце были чёрная вязаная шапка и чёрная куртка, тёмно-синие штаны спортивные с белыми лампасами и чёрные кроссовки с белой подошвой.



Тех, у кого имеется какая-либо информация о мужчине или его местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8-983-535-60-91, 8-9021-600-258, 8-924-390-60-60 или 102.





Сотрудники полиции разыскивают 40-летнего жителя бурятской столицы Дмитрия Петрова, который ещё 15 октября ушёл из дома родственника на улице Цивилёва и до сих пор не вернулся. Спустя четыре дня супруга сообщила об его исчезновении в правоохранительные органы.