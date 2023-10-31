В Иркутской области пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала его дочь

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль перевернулся на крышу



В Тулуне на улице Коммуны на крышу перевернулся автомобиль Nissan Note. В результате аварии пострадала семилетняя девочка. За рулём иномарки находился её 50-летний нетрезвый отец.



- По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Nissan Note не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



В результате инцидента семилетняя девочка, которая находилась в детском кресле на заднем пассажирском сидении, была доставлена в больницу.



Прибывший экипаж полиции обнаружил у мужчины явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердила процедура освидетельствования. На водителя составили ряд административных протоколов, в том числе по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».



Теперь местному жителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.



