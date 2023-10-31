31 октября

30 октября

Популярное

В Иркутской области пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала его дочь

В Иркутской области пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала его дочь
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Автомобиль перевернулся на крышу

В Тулуне на улице Коммуны на крышу перевернулся автомобиль Nissan Note. В результате аварии пострадала семилетняя девочка. За рулём иномарки находился её 50-летний нетрезвый отец.

- По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Nissan Note не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате инцидента семилетняя девочка, которая находилась в детском кресле на заднем пассажирском сидении, была доставлена в больницу.

Прибывший экипаж полиции обнаружил у мужчины явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердила процедура освидетельствования. На водителя составили ряд административных протоколов, в том числе по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Теперь местному жителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

ДТП алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Улан-Удэ будут судить за кустарное оружие
Жителя Улан-Удэ будут судить за кустарное оружие
Происшествия, 31.10.2023
Он незаконно изготовил пистолет и автомат

Читинец украл у собутыльника норковую шубу и бензопилу
Читинец украл у собутыльника норковую шубу и бензопилу
Происшествия, 31.10.2023
Украденное он продал прохожему на улице
В Бурятии из-за бруцеллёза умертвят ещё три десятка коров
В Бурятии из-за бруцеллёза умертвят ещё три десятка коров
Происшествия, 31.10.2023
У них подтвердилось опасное заболевание 
В Бурятии мучительно погиб рыбак
В Бурятии мучительно погиб рыбак
Происшествия, 31.10.2023
Он выпал из лодки и запутался в сетях
Улан-удэнец выловил из реки снаряд
Улан-удэнец выловил из реки снаряд
Происшествия, 31.10.2023
На месте работали взрывотехники Росгвардии
Ангарчанин из ревности убил женщину и закопал тело в компостной яме
Ангарчанин из ревности убил женщину и закопал тело в компостной яме
Происшествия, 31.10.2023
Спустя полтора месяца он переложил труп в мусорный бак
Водитель из Улан-Удэ погиб в ДТП в Иркутской области
Водитель из Улан-Удэ погиб в ДТП в Иркутской области
Происшествия, 31.10.2023
Он попал в аварию, наехав на булыжник
27-летний улан-удэнец вышел на свободу, совершил преступления и снова сел
27-летний улан-удэнец вышел на свободу, совершил преступления и снова сел
Происшествия, 31.10.2023
К тому же Верховный суд Бурятии ужесточил ему назначенное наказание
В Бурятии убийца после расправы сломал и закопал нож
В Бурятии убийца после расправы сломал и закопал нож
Происшествия, 31.10.2023
На допросе следователям он сперва врал
В Туве в ДТП погибли 4 человека
В Туве в ДТП погибли 4 человека
Происшествия, 30.10.2023
Инцидент произошёл в Улуг-Хемском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^