В Иркутской области пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала его дочь

Автомобиль перевернулся на крышу
В Тулуне на улице Коммуны на крышу перевернулся автомобиль Nissan Note. В результате аварии пострадала семилетняя девочка. За рулём иномарки находился её 50-летний нетрезвый отец.
- По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Nissan Note не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В результате инцидента семилетняя девочка, которая находилась в детском кресле на заднем пассажирском сидении, была доставлена в больницу.
Прибывший экипаж полиции обнаружил у мужчины явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердила процедура освидетельствования. На водителя составили ряд административных протоколов, в том числе по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Теперь местному жителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.
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Происшествия, Фото:
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