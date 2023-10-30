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Ангарчанину присудили компенсацию за гибель сына на рабочем месте

Ангарчанину присудили компенсацию за гибель сына на рабочем месте
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он получит 500 тысяч рублей

Пенсионер из Ангарска получит компенсацию за смерть сына на рабочем месте из-за несчастного случая.

- Прокуратура Ангарска провела проверку по обращению пенсионера о нарушении трудового законодательства. Установлено, что сын мужчины скончался в сентябре 2022 года в результате несчастного случая на производстве ввиду необеспечения безопасных условий труда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Прокурор города предъявил в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, причинённого отцу погибшего мужчины.

Ангарский городской суд требования прокуратуры удовлетворил, взыскав с компании компенсацию в размере 500 тысяч рублей. 
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