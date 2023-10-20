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Обвиняемого в мошенничестве мэра Тулуна заключили под стражу

Обвиняемого в мошенничестве мэра Тулуна заключили под стражу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Градоначальник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Кировский районный суд Иркутска заключил под стражу мэра Тулуна Юрия Кариха, задержанного по делу о мошенничестве при расселении аварийного жилья. Он будет содержаться под стражей до 30 ноября.

- Следователи предъявили обвинение мэру города Тулун Юрию Кариху в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован до 30.11.2023 года, - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», мэра задержали 16 октября. По данным следствия, 2019 году мэр Тулуна вместе с подчинёнными сотрудниками администрации разработали и в последующем реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении.

Кроме того, обвинение в мошенничестве предъявлено ещё пяти фигурантам дела, в числе которых бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулун.
мошенничество

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