Убийца и жертва повздорили
На территории производственной базы в микрорайоне Силикатный в Улан-Удэ убили 52-летнего работника.
Убийца установлен и задержан. Это 34-летний мужчина; ему уже предъявлено обвинение, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
По данным следствия, вечером 16 октября обвиняемый приехал на производственную базу по приглашению знакомого сторожа. Приятели стали распивать спиртное. Вскоре к их компании присоединился ещё один работник базы – с ним через некоторое время пьяный гость повздорил. Разозлившись, также схватил металлический прут и с силой нанёс оппоненту удары по голове и телу.
Работник базы скончался на месте происшествия. Убийца убежал, выбросив по пути свой прут. Однако позже вернулся обратно и был задержан.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.
Улан-удэнец убил работника базы металлическим прутом
Происшествия, Фото:
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