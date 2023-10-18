Улан-удэнец убил работника базы металлическим прутом

Убийца и жертва повздорили



На территории производственной базы в микрорайоне Силикатный в Улан-Удэ убили 52-летнего работника.



Убийца установлен и задержан. Это 34-летний мужчина; ему уже предъявлено обвинение, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



По данным следствия, вечером 16 октября обвиняемый приехал на производственную базу по приглашению знакомого сторожа. Приятели стали распивать спиртное. Вскоре к их компании присоединился ещё один работник базы – с ним через некоторое время пьяный гость повздорил. Разозлившись, также схватил металлический прут и с силой нанёс оппоненту удары по голове и телу.



Работник базы скончался на месте происшествия. Убийца убежал, выбросив по пути свой прут. Однако позже вернулся обратно и был задержан.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.

