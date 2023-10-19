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В Туве хотят ужесточить наказание за бесконтрольный выпас скота

В Туве хотят ужесточить наказание за бесконтрольный выпас скота
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сельхозживотные становятся причиной ДТП на дорогах республики

С начала этого года на дорогах Тувы произошло 13 ДТП с наездом на животных, переходивших трассу, в результате которых два человека погибли, шестеро получили травмы. Отдельно ведётся статистика дорожных аварий, где причинён лишь материальный вред.

Итоги анализа подобных ДТП, выработка мер по контролю над соблюдением правил содержания и выпаса скота, а также ужесточения ответственности за их нарушение рассмотрели на совещании правительства Тувы с участием руководителей правоохранительных органов, региональных министерств и муниципальных образований.

Большинство автоаварий произошло в тёмное время суток, с участием лошадей, на дорогах федерального и регионального значения, которые пролегают на территориях Пий-Хемского, Улуг-Хемского и Кызыльского районов. При этом автоинспекторы указали, что основной проблемой в расследовании подобных ДТП является сложность в установлении владельцев скота, которые намеренно скрываются, что затрудняет подтверждение факта бесконтрольного выпаса сельхозживотного.

За 9 месяцев текущего года административными комиссиями рассмотрено 482 дела, по большинству вынесены предупреждения. Однако согласно статье 5.3 КоАП Республики Тыва, «выпас сельскохозяйственных животных без сопровождения их владельцем или уполномоченным (уполномоченными) им лицом (лицами), за исключением действий, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей, на юридических лиц – от 3000 до 5000 рублей». Таким образом наблюдается неэффективное применение существующей административно-правовой базы муниципальными контрольными органами.

От участников совещания прозвучали предложения по возобновлению практики таврения лошадей, а также применению современных методов учёта домашних животных и контроля за их перемещением. В частности, прозвучало предложение рассмотреть возможность установки ограждений под напряжением вдоль оживлённых трасс, использование специальных приложений для мобильных устройств типа «Электронного пастуха».

По итогам проведённого анализа автоаварий и причин, способствовавших их совершению, будет подготовлен перечень поручений для исполнения всеми участниками прошедшего совещания. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
Тува ДТП сельскохозяйственные животные

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