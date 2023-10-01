В Иркутской области девушка-водитель насмерть сбила пешехода









В Зиминском районе Иркутской области в ДТП погиб пешеходПредварительно установлено, в субботу, 30 сентября, около девяти часов вечера при подъезде к городу Саянск, 23-летняя девушка- водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, сбила пешехода. Он шёл по проезжей части дороги без световозвращающих элементов.В результате ДТП 51-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участникам аварии, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.- Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил безопасности всеми участниками дорожного движения. Пешеходам в тёмное время суток на неосвещённых участках дороги необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы, - отметили в ГИБДД.