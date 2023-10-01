01 октября

30 сентября

29 сентября

Популярное

В Иркутской области девушка-водитель насмерть сбила пешехода

В Иркутской области девушка-водитель насмерть сбила пешехода
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Дорожное происшествие случилось в тёмное время суток

В Зиминском районе Иркутской области в ДТП погиб пешеход

Предварительно установлено, в субботу, 30 сентября, около девяти часов вечера при подъезде к городу Саянск, 23-летняя девушка- водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, сбила пешехода. Он шёл по проезжей части дороги без световозвращающих элементов.

В результате ДТП 51-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.


По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участникам аварии, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

- Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил безопасности всеми участниками дорожного движения. Пешеходам в тёмное время суток на неосвещённых участках дороги необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы, - отметили в ГИБДД. 

ДТП.смерть Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области девушка-водитель насмерть сбила пешехода
В Иркутской области девушка-водитель насмерть сбила пешехода
Происшествия, 01.10.2023
Дорожное происшествие случилось в тёмное время суток 
В Бурятии завершены восстановительные работы на месте схода вагонов
В Бурятии завершены восстановительные работы на месте схода вагонов
Происшествия, 01.10.2023
Инцидент произошёл участке Северобайкальск - Нижнеангарск ВСЖД
В Бурятии горела автофура
В Бурятии горела автофура
Происшествия, 01.10.2023
Инцидент произошёл вблизи Никольска
Один лесной пожар обнаружили в Бурятии за сутки
Один лесной пожар обнаружили в Бурятии за сутки
Происшествия, 30.09.2023
Причина возгорания - неосторожное обращение с огнём
В Бурятии столкнулись Land Cruiser и «Лада Гранта»
В Бурятии столкнулись Land Cruiser и «Лада Гранта»
Происшествия, 30.09.2023
Пострадавшие были осмотрены медиками и отпущены домой
В Бурятии утонул мужчина
В Бурятии утонул мужчина
Происшествия, 30.09.2023
Сообщение о происшествии на воде поступило вечером
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД гонялись за пьяным лихачом
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД гонялись за пьяным лихачом
Происшествия, 29.09.2023
Мужчина даже оставил машину и хотел спастись бегством
В Чите при взрыве котла пострадали два человека
В Чите при взрыве котла пострадали два человека
Происшествия, 29.09.2023
Проводится доследственная проверка
В Ангарске доверчивая пенсионерка передала мошенникам 1,6 млн
В Ангарске доверчивая пенсионерка передала мошенникам 1,6 млн
Происшествия, 29.09.2023
Аферисты провернули отработанную схему с «резервным» счётом
В Улан-Удэ врач подозревается в мошенничестве
В Улан-Удэ врач подозревается в мошенничестве
Происшествия, 29.09.2023
Она взяла у пациента деньги за бесплатную операцию 
В Улан-Удэ 320 человек разом лишились света из-за грузовика
В Улан-Удэ 320 человек разом лишились света из-за грузовика
Происшествия, 29.09.2023
Водитель автомобиля повредил воздушную линию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^