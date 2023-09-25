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Житель Бурятии избил 94-летнюю бабушку, отобрав у неё почти 200 тысяч

Житель Бурятии избил 94-летнюю бабушку, отобрав у неё почти 200 тысяч
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Старушка с окровавленным лицом пришла за помощью к соседке

В Кабанском районе Бурятии задержали подозреваемого в разбойном нападении на 94-летнюю пенсионерку.

Преступление произошло ночью 17 сентября в посёлке Селенгинск. В полицию позвонила женщина и сообщила, что живущая по соседству бабушка пришла с окровавленным лицом. Пожилая женщина рассказала, что её избили и похитили накопления в сумме 190 тысяч рублей.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Пенсионерку с травмами лица и переломом рёбер госпитализировали.

Позже бабушка рассказала полицейским, что встретила обидчика ещё несколько дней назад на даче. В мужчине, которого она застала в летнем домике, женщина признала бывшего мужа своей внучки и пригласила на чай в квартиру. А после его ухода обнаружила, что из кошелька на подлокотнике дивана пропали 700 рублей.

Спустя неделю пенсионерка проснулась ночью от шума: работал телевизор, в кресле в зале сидел недавний гость. Он стал требовать денег, но ошарашенная хозяйка ответила отказом и напомнила о прошлой краже. Мужчина встал и начал её избивать.

От нанесённых ударов в голову пенсионерка упала на пол. Нападавший же бил её ногой в грудь и требовал отдать ему все сбережения. Затем он начал обыскивать дом и в шкафу с одеждой нашёл пакет со 190 тыс рублей.

- Деньги он сложил в карман куртки, а затем, увидев, что жертва пытается убежать, настиг её на лестничной площадке в подъезде, схватил за волосы и завёл в квартиру. От очередных побоев пожилая женщина потеряла сознание, а очнувшись и еле поднявшись на ноги, спустилась к соседке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Прибывшие полицейские объявили нападавшего в розыск. В частности, они отработали версию бабушки о бывшем муже внучки. Но как выяснилось, это был не он, пенсионерка обозналась.

Позже правоохранителям удалось установить подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина без определённого места жительства, который в июне прошлого года вышел из колонии. Ориентировку на него выслали всем наружным нарядам полиции.

Днём 20 сентября нетрезвого подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции сотрудники Росгвардии.

У него изъяли часть похищенных денег – 115 тысяч рублей. Остальные он потратил на спиртное, продукты и прочие покупки. В содеянном мужчина признался и рассказал свою версию произошедшего.

В частности, он рассказал, что бабушка якобы сама похвасталась имеющейся крупной суммой, накопленной для внука. И входную дверь ночью, по его словам, тоже открыла сама.

- Зашёл к ней в квартиру и знал, где лежат у неё деньги. Залез в шкаф и забрал. Два раза ударил её рукой, один раз табуреткой, - признался задержанный.



В МВД отметили, что мужчина неоднократно судим за квартирные кражи и преступления против жизни и здоровья. Впервые он был осуждён в 1990 году и в целом провёл в исправительных учреждениях более 20 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с проникновением в жилище». Мужчину заключили под стражу. Также его привлекли к административной ответственности за кражу 700 рублей из кошелька. 
разбой

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