Школьники госпитализированы
Накануне, 22 сентября, в 17.30 в лесу вблизи посёлка Селенгинск Кабанского района на просёлочной дороге 15-летний водитель мотоцикла «Регулмото Медалист» столкнулся с машиной «Мазда Титан».
В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его 14-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Школьники госпитализированы в медицинское учреждение.
- Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 292 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 19 водителей с признаками опьянения. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими, - рассказали в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии двое подростков пострадали в ДТП
Происшествия, Фото:
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