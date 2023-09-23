В Бурятии двое подростков пострадали в ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Школьники госпитализированы



Накануне, 22 сентября, в 17.30 в лесу вблизи посёлка Селенгинск Кабанского района на просёлочной дороге 15-летний водитель мотоцикла «Регулмото Медалист» столкнулся с машиной «Мазда Титан».



В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его 14-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Школьники госпитализированы в медицинское учреждение.



- Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 292 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 19 водителей с признаками опьянения. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими, - рассказали в УГИБДД по Бурятии.

