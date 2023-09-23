Мужчине предъявлено обвинение
11 сентября пропала 32-летняя жительница Краснокаменска, 16 сентября было подано заявление в правоохранительные органы об исчезновении.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
- Следователи СК совместно с сотрудниками полиции в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к убийству пропавшей женщины 40-летнего жителя Краснокаменска. Подозреваемый был задержан, в его доме проведены обыски. Следователи СК предъявили обвинение в убийстве задержанному, по ходатайству следствия судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
На допросе обвиняемый признался в убийстве женщины и в ходе проверки показаний показал место, где спрятал труп. Следователи назначили проведение комплекса необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинской, генотипоскопической, ряда других.
Следователи выясняют все обстоятельств и мотивы убийства.
Пропавшую забайкалку нашли убитой
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчине предъявлено обвинение
Школьники госпитализированы
Молодой человек ранее был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём
Правоохранитель влетел в чужую машину, сев пьяным за руль
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание
Убийца предстал перед судом
Два теплохода столкнулись на реке Лена
Она скончалась на месте от страшных травм
Стали известны подробности убийства женщины её родным сыном
После убийства мужчина пытался скрыться
Мужчина устроил расправу через несколько месяцев освобождения из колонии
Пенсионерку ищут третьи сутки
На него составили административный протокол
Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения