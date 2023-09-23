Пропавшую забайкалку нашли убитой

Мужчине предъявлено обвинение



11 сентября пропала 32-летняя жительница Краснокаменска, 16 сентября было подано заявление в правоохранительные органы об исчезновении.



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



- Следователи СК совместно с сотрудниками полиции в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к убийству пропавшей женщины 40-летнего жителя Краснокаменска. Подозреваемый был задержан, в его доме проведены обыски. Следователи СК предъявили обвинение в убийстве задержанному, по ходатайству следствия судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



На допросе обвиняемый признался в убийстве женщины и в ходе проверки показаний показал место, где спрятал труп. Следователи назначили проведение комплекса необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинской, генотипоскопической, ряда других.



Следователи выясняют все обстоятельств и мотивы убийства.

