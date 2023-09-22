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В Бурятии пенсионерка впала в алкогольную кому и чуть не замёрзла насмерть

В Бурятии пенсионерка впала в алкогольную кому и чуть не замёрзла насмерть
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она несколько дней лежала без сознания

В одном из районов Бурятии пожилая женщина едва не умерла во время запоя, рассказали в Территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК).

В результате многодневного злоупотребления женщина впала в алкогольную кому, будучи одна дома. Несколько дней пенсионерка провела без сознания, лёжа в холодном неотапливаемом доме. Лишь случайно её нашли родственники, зашедшие проведать.

Бригада скорой помощи доставила пенсионерку в центральную районную больницу с подозрением на инсульт и общее переохлаждение. Там ей оказали первую помощи и решили направить для дальнейшего лечения в Улан-Удэ. Женщину в столицу Бурятии эвакуировала бригада санитарной эвакуации ТЦМК.

- При наступлении холодов полезнее согреваться не алкоголем, а горячим чаем с сахаром, правильно одевать и больше двигаться! – призывают медики. 
алкогольное опьянение алкогольные отравления

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