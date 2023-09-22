В Иркутской области устанавливают личность мужчины, сбитого насмерть





В Тайшетском районе Иркутской области на федеральной трассе насмерть сбили пешехода.- 21 сентября около 21:00 на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Юрты 53-летний водитель автомобиля Honda Partner допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги без световозвращающих элементов. В результате аварии пешеход погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Личность погибшего пока не установлена. Полицейские просят граждан что-либо знающих о погибшем мужчине обратиться в дежурную часть по адресу: Тайшет, ул. Гагарина, 108-1Н или по телефону 8(39563)2-03-76.Приметы: погибшему мужчину на вид от 35 до 60 лет, был одет в чёрную куртку, чёрные джинсы, чёрную вязаную шапку, чёрные кроссовки.