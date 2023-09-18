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В Бурятии тряхнуло прибрежный район

В Бурятии тряхнуло прибрежный район
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Землетрясение произошло в предгорьях Хамар-Дабана

В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло 17 сентября в 17:08 по местному времени в прибрежном Кабанском районе – в точке с координатами 51,58° северной широты и 105,54° восточной долготы.

По данным сейсмостанций, энергетический класс землетрясения составил 9,5, а магнитуда – 3. Эпицентр находился в 30 километрах к востоку от посёлка Танхой, в предгорьях хребта Хамар-Дабан – в долине реки Мишиха, впадающей в Байкал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.

Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ), напоминает издание. Усиление сейсмической активности фиксировалось там с осени 2020-го. Тогда в сентябре на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.
землетрясение Байкал

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