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В Бурятии подростки ночью пытались залезть в магазин техники

В Бурятии подростки ночью пытались залезть в магазин техники
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Затем они убегали от росгвардейцев

Ночью в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии сработала охранная сигнализация в магазине электротехники. Через несколько минут на место приехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники обнаружили открытую дверь и увидели убегавших молодых людей.

В ходе непродолжительной погони росгвардейцы задержали двоих юношей и передали их прибывшим полицейский. Третьего злоумышленника поймали в подъезде соседнего трёхэтажного дома, где он пытался спрятаться.

Со слов задержанных подростков, они подошли к магазину и дёрнули за ручку двери, которая от сильного рывка открылась. «Когда же сработала сигнализация, испугались и побежали», - рассказали парни.

- Задержанные, несовершеннолетние жители посёлка от 14 до 16 лет, были доставлены в отдел полиции. В отношении их законных представителей были составлены административные протоколы, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Росгвардия попытка кражи

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