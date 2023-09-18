Крупный пожар в пригороде Улан-Удэ нанёс ущерб на 1,3 млн рублей











По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание осветительного электроприбора. Возгорание произошло в гараже, а после огонь перешёл на другие надворные постройки и крышу дома.



Днём в воскресенье, 17 сентября, около двух часов дня крупный пожар в ДНТ «Солнечное» в Тарбагайском районе Бурятии. Собственница находилась дома, она и позвонила на номер экстренных оперативных служб 112.Когда прибыли пожарные, огонь охватил гараж, надворные постройки и крышу дома.- Существовала угроза распространения огня на близлежащие жилые дома и соседние надворные постройки, которую пожарным удалось предотвратить. Для полной ликвидации пожара личному составу потребовалось около трёх часов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Огнём оказались уничтожены кладовая, курятник и гараж на общей площади 110,6 кв.м. Также сгорели грузовик УАЗ-451М и автобус Hyundai County. В курятнике на момент возгорания находилось семь кур, все они погибли. Помимо этого, огнём была уничтожена крыша жилого дома на площади 56 кв.м.Как сообщается в районной группе «Тарбагатай-инфо», ущерб оценили в 1 300 000 рублей.