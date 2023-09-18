В Бурятии дорожники незаконно добывали полезные ископаемые и ПГС

За это компанию крупно оштрафовали



Зарегистрированное в Бурятии ООО, которое занимается строительством и ремонтом автомобильных дорог, добывало общераспространённые полезные ископаемые и песчано-гравийную смесь около прибайкальского села Покровка без разрешительных документов. На нарушении компанию поймали сотрудники Бурприроднадзора.



Теперь организации придётся возместить ущерб государству, который оценили в 450 тысяч рублей. Соответствующее решение приняли в Октябрьском районном суде Улан-Удэ.



В ведомстве напомнили: для добычи общераспространённых полезных ископаемых требуется лицензия на пользование недрами и горноотводный акт, уточняющий границы отвода. Сотрудники Бурприроднадзора регулярно устраивают профилактические визиты и разъясняют порядок получения такого разрешения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.