За это компанию крупно оштрафовали
Зарегистрированное в Бурятии ООО, которое занимается строительством и ремонтом автомобильных дорог, добывало общераспространённые полезные ископаемые и песчано-гравийную смесь около прибайкальского села Покровка без разрешительных документов. На нарушении компанию поймали сотрудники Бурприроднадзора.
Теперь организации придётся возместить ущерб государству, который оценили в 450 тысяч рублей. Соответствующее решение приняли в Октябрьском районном суде Улан-Удэ.
В ведомстве напомнили: для добычи общераспространённых полезных ископаемых требуется лицензия на пользование недрами и горноотводный акт, уточняющий границы отвода. Сотрудники Бурприроднадзора регулярно устраивают профилактические визиты и разъясняют порядок получения такого разрешения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
В Бурятии дорожники незаконно добывали полезные ископаемые и ПГС
Происшествия, Фото:
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