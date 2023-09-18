18 сентября

17 сентября

Популярное

В Бурятии дорожники незаконно добывали полезные ископаемые и ПГС

В Бурятии дорожники незаконно добывали полезные ископаемые и ПГС
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
За это компанию крупно оштрафовали 

Зарегистрированное в Бурятии ООО, которое занимается строительством и ремонтом автомобильных дорог, добывало общераспространённые полезные ископаемые и песчано-гравийную смесь около прибайкальского села Покровка без разрешительных документов. На нарушении компанию поймали сотрудники Бурприроднадзора.

Теперь организации придётся возместить ущерб государству, который оценили в 450 тысяч рублей. Соответствующее решение приняли в Октябрьском районном суде Улан-Удэ.

В ведомстве напомнили: для добычи общераспространённых полезных ископаемых требуется лицензия на пользование недрами и горноотводный акт, уточняющий границы отвода. Сотрудники Бурприроднадзора регулярно устраивают профилактические визиты и разъясняют порядок получения такого разрешения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
полезные ископаемые Бурприроднадзор штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ умер водитель, пострадавший в ДТП с маршруткой
В Улан-Удэ умер водитель, пострадавший в ДТП с маршруткой
Происшествия, 18.09.2023
Он выехал на полосу встречного движения
В Бурятии в страшном ДТП погибли три подростка
В Бурятии в страшном ДТП погибли три подростка
Происшествия, 18.09.2023
Автомобиль завалило бетонными плитами
В Улан-Удэ в столкновении легковушки и микроавтобуса пострадал мужчина
В Улан-Удэ в столкновении легковушки и микроавтобуса пострадал мужчина
Происшествия, 17.09.2023
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии
Житель Бурятии пострадал, пытаясь потушить горящий автомобиль
Житель Бурятии пострадал, пытаясь потушить горящий автомобиль
Происшествия, 17.09.2023
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля
В Бурятии три автомобиля столкнулись из-за коровы
В Бурятии три автомобиля столкнулись из-за коровы
Происшествия, 16.09.2023
ДТП произошло на федеральной трассе
Улан-удэнка «инвестировала» в мошенников 1,3 млн рублей
Улан-удэнка «инвестировала» в мошенников 1,3 млн рублей
Происшествия, 16.09.2023
За неделю обманутые жители Бурятии перевели мошенникам в общей сложности 10 млн рублей
Иркутянин перевёл лжеброкеру более 2,5 млн рублей
Иркутянин перевёл лжеброкеру более 2,5 млн рублей
Происшествия, 15.09.2023
Мужчина месяц переводил крупные суммы мошенникам.
В Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист без прав
В Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист без прав
Происшествия, 15.09.2023
Столкнулись легковушка и мотоцикл

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^