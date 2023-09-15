В Иркутской области зафиксирован новый способ мошенничества

Мошенники теперь обманывают сторонние маркетплейсы
В Иркутской области зафиксировали новый нестандартный способ мошенничества. Аферисты обманывают граждан, уговаривая жителей оплачивать заказы на сомнительных интернет-площадках.
С заявлением об обмане в полицию обратилась 40-летняя жительница города Черемхово. Она рассказала, что в интернете увидела объявление об удалённой работе, связанной с крупнейшей российской торговой онлайн-площадкой. Предлагалось оценивать товар за деньги. При помощи мессенджера она связалась с куратором, который в конечном итоге похитил у неё больше 100 тысяч рублей.
По условиям «работы» женщине предлагалось просматривать и оценивать лоты у интернет-продавцов. В качестве отчёта она делала скриншоты о проделанной работе. За первое выполненное задание куратор перевёл женщине 300 рублей.
После наставник сообщил, что правила изменились. Женщине сказали пройти авторизацию и создать аккаунт на другой интернет-площадке. Основное условие новой работы - приобретение товара с последующим отказом от него. За это аферист пообещал доверчивой гражданке полный возврат средств и дополнительные деньги за каждую из сделок.
Совершая покупки и переводя деньги на указанные счета, женщина пополняла баланс личного кабинета. После чего у неё получилось вывести около пяти тысяч рублей в качестве «прибыли».
В следующий раз она заложила больше денег на фейковые покупки. Для этого она даже оформила кредит, надеясь увеличить свой доход. Однако вывести деньги ей уже не удалось.
- Поверив в правдоподобность получения быстрого заработка, женщина обратилась в кредитные организации за получением займов, надеясь увеличить доход. При этом сумма фейковых покупок все время увеличивалась. Когда женщина не смогла выполнить задание и оплатить очередной заказ на 200 тысяч рублей, её личный кабинет оказался заблокирован, а вывести средства она больше не смогла, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Суммарно мошенники похитили больше 100 тысяч рублей, которые женщина «вложила в сделки». Большую часть этой суммы составляли деньги, полученные в кредит
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В Иркутской области зафиксирован новый способ мошенничества
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