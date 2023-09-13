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В Бурятии мужчина после расставания с возлюбленной сжёг её Lexus

В Бурятии мужчина после расставания с возлюбленной сжёг её Lexus
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Ущерб составил почти 900 тысяч рублей

В Баунтовском районе Бурятии разрыв отношений между мужчиной и женщиной обернулся уголовным делом.

Ночью во дворе жилого дома в селе Багдарин загорелся автомобиль Lexus, принадлежащий местной жительнице. Возгорание потушили прибывшие пожарные.

 
Автомобилю был причинён значительный ущерб – уничтожена его передняя часть, в том числе моторный отсек.


Как выяснилось, Lexus подожгли. А вскоре был установлен и виновный – бывший сожитель женщины.

- В ходе опроса потерпевшей и просмотра записей видеонаблюдения было установлено, что к преступлению причастен бывший сожитель потерпевшей. При содействии сотрудников вневедомственной охраны оперативники уголовного розыска территориального отдела полиции задержали подозреваемого, когда он пытался выехать из района в Иркутскую область, где проживает, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный 59-летний мужчина признал свою вину и рассказал, что совершил преступление на фоне ревности.

По факту умышленного уничтожения имущества путём поджога возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Ущерб составил порядка 900 тысяч рублей.
пожар Поджог умышленное уничтожение имущества

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