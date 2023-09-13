В Бурятии мужчина после расставания с возлюбленной сжёг её Lexus







Автомобилю был причинён значительный ущерб – уничтожена его передняя часть, в том числе моторный отсек.





В Баунтовском районе Бурятии разрыв отношений между мужчиной и женщиной обернулся уголовным делом.Ночью во дворе жилого дома в селе Багдарин загорелся автомобиль Lexus, принадлежащий местной жительнице. Возгорание потушили прибывшие пожарные.Как выяснилось, Lexus подожгли. А вскоре был установлен и виновный – бывший сожитель женщины.- В ходе опроса потерпевшей и просмотра записей видеонаблюдения было установлено, что к преступлению причастен бывший сожитель потерпевшей. При содействии сотрудников вневедомственной охраны оперативники уголовного розыска территориального отдела полиции задержали подозреваемого, когда он пытался выехать из района в Иркутскую область, где проживает, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Задержанный 59-летний мужчина признал свою вину и рассказал, что совершил преступление на фоне ревности.По факту умышленного уничтожения имущества путём поджога возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Ущерб составил порядка 900 тысяч рублей.