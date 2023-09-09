09 сентября

08 сентября

Популярное

В прибрежном районе Бурятии собаки покусали 13 детей

В прибрежном районе Бурятии собаки покусали 13 детей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На местных жителей нападают псы, у которых есть хозяева

В сельских поселения (СП) Прибайкальского района собаки стали чаще бросаться на местных жителей и кусать их. В муниципальном образовании зафиксировали уже 37 таких нападений, и в 13 случаях пострадали дети, отмечает «Прибайкалье-инфо.24/7».

Кидаются на людей в основном псы, у которых есть хозяева – 21 из них удалось установить. Пик укусов пришёлся на август, а больше всего пострадавших было в СП «Турунтаевское» и «Туркинское».

Владельцев четвероногих призвали держать их на привязи или в вольерах. И напомнили, что опасности подвергаются в том числе несовершеннолетние.
 
- Начался учебный год, дети пошли в школу. Проявите уважение к своим соседям и односельчанам. Ответственность за свою собаку несёт её хозяин, – отметили в отделе сельского хозяйства и природопользования райадминистрации.
собаки животные нападение дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В прибрежном районе Бурятии собаки покусали 13 детей
В прибрежном районе Бурятии собаки покусали 13 детей
Происшествия, 09.09.2023
На местных жителей нападают псы, у которых есть хозяева
«Погода отличилась»: В Бурятии едва не затопило райцентр
«Погода отличилась»: В Бурятии едва не затопило райцентр
Происшествия, 09.09.2023
После обильных осадков там поднялась река
Улан-удэнец украл со счёта «родственника» почти 40 тысяч
Улан-удэнец украл со счёта «родственника» почти 40 тысяч
Происшествия, 09.09.2023
Сожитель сестры потерпевшего забрал банковскую карту у уснувшего мужчины
Жительница Бурятии отсудила у Нацбиблиотеки компенсацию за ДТП
Жительница Бурятии отсудила у Нацбиблиотеки компенсацию за ДТП
Происшествия, 08.09.2023
Водитель учреждения не уступил ей дорогу и спровоцировал аварию
На севере Бурятии ограничено движение тяжёлых машин
На севере Бурятии ограничено движение тяжёлых машин
Происшествия, 08.09.2023
Запрещён проезд большегрузных транспортных средств массой более 3,5 т
В Туве в автоаварии погибли 5 человек
В Туве в автоаварии погибли 5 человек
Происшествия, 08.09.2023
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^