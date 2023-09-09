В прибрежном районе Бурятии собаки покусали 13 детей

На местных жителей нападают псы, у которых есть хозяева



Владельцев четвероногих призвали держать их на привязи или в вольерах. И напомнили, что опасности подвергаются в том числе несовершеннолетние.



- Начался учебный год, дети пошли в школу. Проявите уважение к своим соседям и односельчанам. Ответственность за свою собаку несёт её хозяин, – отметили в отделе сельского хозяйства и природопользования райадминистрации.

Кидаются на людей в основном псы, у которых есть хозяева – 21 из них удалось установить. Пик укусов пришёлся на август, а больше всего пострадавших было в СП «Турунтаевское» и «Туркинское».