В прибрежном районе Бурятии собаки покусали 13 детей

На местных жителей нападают псы, у которых есть хозяева
В сельских поселения (СП) Прибайкальского района собаки стали чаще бросаться на местных жителей и кусать их. В муниципальном образовании зафиксировали уже 37 таких нападений, и в 13 случаях пострадали дети, отмечает «Прибайкалье-инфо.24/7».
Кидаются на людей в основном псы, у которых есть хозяева – 21 из них удалось установить. Пик укусов пришёлся на август, а больше всего пострадавших было в СП «Турунтаевское» и «Туркинское».
Владельцев четвероногих призвали держать их на привязи или в вольерах. И напомнили, что опасности подвергаются в том числе несовершеннолетние.
- Начался учебный год, дети пошли в школу. Проявите уважение к своим соседям и односельчанам. Ответственность за свою собаку несёт её хозяин, – отметили в отделе сельского хозяйства и природопользования райадминистрации.
На местных жителей нападают псы, у которых есть хозяева
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