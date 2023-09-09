В Бурятии бесследно пропал 36-летний сборщик дикоросов



В Джидинском районе пропал 36-летний местный житель, который ещё в начале недели, 4 сентября, отправился в лес собирать дикоросы. Произошло в местности Тулон в нескольких километрах от села Улзар.





В группе «Джида-инфо 24/7» опубликовали ориентировку добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» с приметами мужчины: он нормального телосложения, рост – 186 сантиметров, тёмно-русые волосы, зелёные глаза.



На пропавшем были чёрный пуховик, белая футболка, серые трико и чёрные зимние ботинки.



За два дня – 7 и 8 сентября – в его поисках обследовали площадь примерно в 30 квадратных метров. Пока безуспешно. В субботу, 9-го, спасатели вернулись на базу для пополнения ресурсов, пишет «Джида-инфо 24/7».

