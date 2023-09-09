09 сентября

08 сентября

Популярное

В Бурятии бесследно пропал 36-летний сборщик дикоросов

В Бурятии бесследно пропал 36-летний сборщик дикоросов
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Его не могут найти уже несколько дней

В Джидинском районе пропал 36-летний местный житель, который ещё в начале недели, 4 сентября, отправился в лес собирать дикоросы. Произошло в местности Тулон в нескольких километрах от села Улзар. 

В группе «Джида-инфо 24/7» опубликовали ориентировку добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» с приметами мужчины: он нормального телосложения, рост – 186 сантиметров, тёмно-русые волосы, зелёные глаза.
 
На пропавшем были чёрный пуховик, белая футболка, серые трико и чёрные зимние ботинки.

За два дня – 7 и 8 сентября – в его поисках обследовали площадь примерно в 30 квадратных метров. Пока безуспешно. В субботу, 9-го, спасатели вернулись на базу для пополнения ресурсов, пишет «Джида-инфо 24/7».
пропавшие без вести спасатели дикоросы Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В прибрежном районе Бурятии собаки покусали 13 детей
В прибрежном районе Бурятии собаки покусали 13 детей
Происшествия, 09.09.2023
На местных жителей нападают псы, у которых есть хозяева
«Погода отличилась»: В Бурятии едва не затопило райцентр
«Погода отличилась»: В Бурятии едва не затопило райцентр
Происшествия, 09.09.2023
После обильных осадков там поднялась река
Улан-удэнец украл со счёта «родственника» почти 40 тысяч
Улан-удэнец украл со счёта «родственника» почти 40 тысяч
Происшествия, 09.09.2023
Сожитель сестры потерпевшего забрал банковскую карту у уснувшего мужчины
Жительница Бурятии отсудила у Нацбиблиотеки компенсацию за ДТП
Жительница Бурятии отсудила у Нацбиблиотеки компенсацию за ДТП
Происшествия, 08.09.2023
Водитель учреждения не уступил ей дорогу и спровоцировал аварию
На севере Бурятии ограничено движение тяжёлых машин
На севере Бурятии ограничено движение тяжёлых машин
Происшествия, 08.09.2023
Запрещён проезд большегрузных транспортных средств массой более 3,5 т
В Туве в автоаварии погибли 5 человек
В Туве в автоаварии погибли 5 человек
Происшествия, 08.09.2023
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^