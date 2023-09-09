На федеральной трассе в Бурятии столкнулись автомобили

Авария обошлась без пострадавших
ДТП произошло утром 9 сентября в Прибайкальском районе – недалеко от посёлка Татаурово. На федеральной трассе Р-258 «Байкал» столкнулись два автомобиля – УАЗ и Toyota bB, рассказали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Случилось всё на 400-ом километре дороги. Обошлось без пострадавших. Обе машины получили заметные механические повреждения.
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