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На федеральной трассе в Бурятии столкнулись автомобили

На федеральной трассе в Бурятии столкнулись автомобили
Происшествия,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Авария обошлась без пострадавших

ДТП произошло утром 9 сентября в Прибайкальском районе – недалеко от посёлка Татаурово. На федеральной трассе Р-258 «Байкал» столкнулись два автомобиля – УАЗ и Toyota bB, рассказали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
 
 
 
Случилось всё на 400-ом километре дороги. Обошлось без пострадавших. Обе машины получили заметные механические повреждения.


ДТП автомобили

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