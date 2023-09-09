Улан-удэнец украл со счёта «родственника» почти 40 тысяч





47-летний улан-удэнец подозревается в краже со счетов почти 38 тысяч рублей.Заявление о пропаже средств с банковских карт поступило от мужчины 26 августа. Он рассказал, что в течение нескольких дней распивал спиртное и не помнил, при каких обстоятельствах пропали платёжные средства. По словам улан-удэнца, он, скорее всего, утерял их во время визита в магазин за порцией алкоголя. Чужими картами и воспользовались нашедшие их преступники.В ходе просмотра камер видеонаблюдения, имевшихся в кафе и магазинах, где происходил расчёт картами заявителя, полицейские установили возможных участников противоправных действий. Доставив и допросив их, правоохранители выявили причастность к краже 47-летнего сожителя сестры потерпевшего.По предварительным данным, проживавшие в одном доме заявитель и его зять в компании употребляли алкогольные напитки по месту жительства. От выпитого потерпевший захмелел и уснул. «Родственник» тем временем завладел его платежными средствами, которые тот давал для покупок спиртного, и вместе с друзьями продолжил увеселительные мероприятия: покупал горячительное в магазинах и отдыхал в кафе.Только через полторы недели, отправившись в банк перевыпустить карты, потерпевший узнал о кражах денег со счета, а до этого он рассчитывался за услуги и товары наличными, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.При этом горе-зять на вопросы о том, не видел ли он платежные средства, отвечал отрицательно, пока в дело не вмешались сотрудники правопорядка.Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие.