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Улан-удэнец украл со счёта «родственника» почти 40 тысяч

Улан-удэнец украл со счёта «родственника» почти 40 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сожитель сестры потерпевшего забрал банковскую карту у уснувшего мужчины

47-летний улан-удэнец подозревается в краже со счетов почти 38 тысяч рублей.

Заявление о пропаже средств с банковских карт поступило от мужчины 26 августа. Он рассказал, что в течение нескольких дней распивал спиртное и не помнил, при каких обстоятельствах пропали платёжные средства. По словам улан-удэнца, он, скорее всего, утерял их во время визита в магазин за порцией алкоголя. Чужими картами и воспользовались нашедшие их преступники.

В ходе просмотра камер видеонаблюдения, имевшихся в кафе и магазинах, где происходил расчёт картами заявителя, полицейские установили возможных участников противоправных действий. Доставив и допросив их, правоохранители выявили причастность к краже 47-летнего сожителя сестры потерпевшего.

По предварительным данным, проживавшие в одном доме заявитель и его зять в компании употребляли алкогольные напитки по месту жительства. От выпитого потерпевший захмелел и уснул. «Родственник» тем временем завладел его платежными средствами, которые тот давал для покупок спиртного, и вместе с друзьями продолжил увеселительные мероприятия: покупал горячительное в магазинах и отдыхал в кафе.

Только через полторы недели, отправившись в банк перевыпустить карты, потерпевший узнал о кражах денег со счета, а до этого он рассчитывался за услуги и товары наличными, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

При этом горе-зять на вопросы о том, не видел ли он платежные средства, отвечал отрицательно, пока в дело не вмешались сотрудники правопорядка.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие.

кража

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