Житель Бурятии выловил в Байкале омуля на 50 тысяч

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

У него изъяли рыболовные сети



На Байкале в Кабанском районе сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте задержали 31-летнего жителя Баргузинского района Бурятии, который запрещёнными орудиями выловил омуль.



Ущерб составил более 50 тысяч рублей. Транспортные полицейские изъяли 60 метров рыболовных сетей.



Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

