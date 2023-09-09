У него изъяли рыболовные сети
На Байкале в Кабанском районе сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте задержали 31-летнего жителя Баргузинского района Бурятии, который запрещёнными орудиями выловил омуль.
Ущерб составил более 50 тысяч рублей. Транспортные полицейские изъяли 60 метров рыболовных сетей.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Бурятии выловил в Байкале омуля на 50 тысяч
Происшествия, Фото:
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