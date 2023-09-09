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В Бурятии ворона оставила село без света

В Бурятии ворона оставила село без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Птица оказалась в проводах

В шесть часов утра в субботу в селе Кумора Северо-Байкальского района Бурятии произошло аварийное отключение электроэнергии.

Рано утром из Северобайкальска на обследование выехал один человек, который по дороге забрал ещё четырёх специалистов из Нового Уояна, сообщает группа «Северобайкалье-инфо.24/7».

Вскоре электроэнергия была восстановлена, а причиной отключения стала птица. В проводах оказалась ворона.


отключение света

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