В Бурятии ворона оставила село без света

Птица оказалась в проводах



В шесть часов утра в субботу в селе Кумора Северо-Байкальского района Бурятии произошло аварийное отключение электроэнергии.



Рано утром из Северобайкальска на обследование выехал один человек, который по дороге забрал ещё четырёх специалистов из Нового Уояна, сообщает группа «Северобайкалье-инфо.24/7».



Вскоре электроэнергия была восстановлена, а причиной отключения стала птица. В проводах оказалась ворона.





