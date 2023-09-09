В Иркутской области в ДТП с фурой погиб водитель легковушки





В пятницу, 8 сентября, Нижнеудинском районе в ДТП погиб водитель.Предварительно полицейскими установлено, что около 18:15 на 1277 км автодороги Р-255 Сибирь, в районе города Алзамай лоб в лоб столкнулись большегруз «Ман» и легковой автомобиль «Мазда».- В результате аварии 63-летний водитель автомобиля «Мазда» скончался на месте до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.