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В Иркутской области в ДТП с фурой погиб водитель легковушки

В Иркутской области в ДТП с фурой погиб водитель легковушки
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Произошло лобовое столкновение

В пятницу, 8 сентября, Нижнеудинском районе в ДТП погиб водитель.

Предварительно полицейскими установлено, что около 18:15 на 1277 км автодороги Р-255 Сибирь, в районе города Алзамай лоб в лоб столкнулись большегруз «Ман» и легковой автомобиль «Мазда».

- В результате аварии 63-летний водитель автомобиля «Мазда» скончался на месте до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 

ДТП.смерть Иркутская область

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