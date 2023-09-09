В Иркутской области в ДТП с фурой погиб водитель легковушки

Произошло лобовое столкновение
В пятницу, 8 сентября, Нижнеудинском районе в ДТП погиб водитель.
Предварительно полицейскими установлено, что около 18:15 на 1277 км автодороги Р-255 Сибирь, в районе города Алзамай лоб в лоб столкнулись большегруз «Ман» и легковой автомобиль «Мазда».
- В результате аварии 63-летний водитель автомобиля «Мазда» скончался на месте до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Произошло лобовое столкновение
Женщина взяла деньги в кредит
Труп животного нашли местные жители
Водитель учреждения не уступил ей дорогу и спровоцировал аварию
Запрещён проезд большегрузных транспортных средств массой более 3,5 т
Инцидент произошёл в Бай-Тайгинском районе
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП
Последствия будут устранять минимум месяц
Присоединиться к ним могут все желающие
Ребёнок находился в тяжёлом состоянии
Произошедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения
Девочка сама обратилась в больницу
Ей грозит до 20 лет лишения свободы
Мужчина сам вернулся домой
Проводится доследственная проверка