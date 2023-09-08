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В центре Иркутска подростки сломали фонарь

В центре Иркутска подростки сломали фонарь
Происшествия,  Фото:администрация Иркутска
Произошедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения

Вечером 7 сентября на улице Урицкого в Иркутске неизвестные подростки уронили фонарь.

Произошедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

- На кадрах видно, как трое подростков идут по пешеходному променаду. В какой-то момент один из них прыгает на фонарь и крутится вокруг него, затем, пройдя несколько метров, повторяет тоже самое. В результате таких действий фонарь упал, - сообщили в администрации Иркутска.

Молодых людей призывают самим явиться в МКУ «Городская среда» до 17:00 11 сентября или позвонить по телефону: 48-69-10.
хулиганство вандализм

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