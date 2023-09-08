Из Забайкалья в столицу Бурятии экстренно эвакуировали новорождённого

Сотрудники ведомства и территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) провели первичную дистанционно-консультативную помощь. После специализированная бригада на вертолёте МИ-8 перевезла малыша в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. - Благодаря совместным действиям здравоохранения забайкальского края и Бурятии ребёнок своевременно получил медицинскую помощь в полном объёме, – отметили в ТЦМК.

Недавно к министерству здравоохранения Бурятии обратился Минздрав соседнего Забайкалья. Из города Петровск-Забайкальский потребовалось срочно эвакуировать новорождённого – маленький пациент находился в тяжёлом состоянии.