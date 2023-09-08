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В Иркутской области подросток на мотоцикле сбил 11-летнюю девочку

В Иркутской области подросток на мотоцикле сбил 11-летнюю девочку
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Девочка сама обратилась в больницу

Накануне, 7 августа, в Иркутской области 15-летний житель посёлка Новая Игирма стал виновником ДТП. Он ехал на мотоцикле Regulmoto SK200GY-5 прямо по тротуару.

Юный водитель не справился с управлением и сбил 11-летнюю девочку, которая шла в попутном направлении. После происшествия школьница сама обратилась в больницу. Водитель мотоцикла не пострадал.

В отношении родителей подростка составлен административный материал по статье 5.35 кодекса КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также составлен административный материал по статье 12.7 ч.3 КоАП РФ «Передача права управления транспортного средства лицу, не имеющего права управления». Родителям назначен штраф в 30 тысяч рублей, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Мотоцикл изъят на специализированную площадку.



ДТП

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