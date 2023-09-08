Ей грозит до 20 лет лишения свободы
Следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене 21-летней жительнице Читы, которая отправляла Украине фото и видео эшелонов военной техники РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Забайкальского краевого суда.
Установлено, что девушка познакомилась по переписке с мужчиной, который служит в государственной пограничной службы Украины. По его просьбе она фотографировала и снимала на видео эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла записи.
Кроме того, в аэропорту Читы она снимала на камеру военных, улетавших в зону проведения спецоперации. Помимо этого, отправляла видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.
«Согласно заключению специалистов штаба Восточного военного округа, эти сведения, при получении их иностранным государством, могли быть использованы против Вооружённых сил и безопасности РФ», – говорится в сообщении краевого суда.
Отмечается, что девушка открыто выражала свою позицию относительно СВО в соцсетях. Свидетели также рассказали, что из-за этого читинка рассорилась со многими своими подругами.
- По её словам, она рассчитывала со временем уехать на территорию Украины, ожидая поступление денежных средств для переезда от своего знакомого по переписке, - отметили в Забайкальском краевом суде.
10 июля девушку задержали. Вскоре её поместили под стражу, сейчас арест продлили до 2 ноября. Суд отказал адвокату обвиняемой в изменении меры пресечения на домашний арест.
Свою вину она признала в полном объёме.
Наказание, предусмотренное санкцией инкриминируемой читинке статьи, составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.
Читинку обвиняют в госизмене за передачу Украине фото военной техники
Происшествия, Фото:
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