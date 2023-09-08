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В Иркутской области электромонтёр погиб от удара током

В Иркутской области электромонтёр погиб от удара током
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Проводится доследственная проверка

Утром 6 сентября в Иркутском районе во время ремонтных работ погиб 47-летний электромонтёр. Мужчина скончался от удара током.

Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Предварительно установлено, что электромонтёр приехал на заявку по факту аварийного отключения электричества в районе базы отдыха Большой Калей. По данным следствия, мужчина во время работы пренебрегал мерами безопасности.

- Пренебрегая мерами безопасности, мужчина не надел защитную каску и стал осуществлять работы на высоте, на опоре линии электропередачи. В какой-то момент он приблизился на недопустимое расстояние к открытым токоведущим частям, находящимся под напряжением и получил удар электрическим током, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

47-летний мужчина погиб на месте. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

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