Запрещён проезд большегрузных транспортных средств массой более 3,5 т
В Муйском районе Бурятии в связи с аварийным состоянием моста на км 368+337 через реку Муякан автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо вводится ограничение движения для большегрузного транспорта.
Как сообщили в управлении региональных автомобильных дорог РБ, в настоящее время движение осуществляется только для легкового автотранспорта массой до 3,5 тонн.
На севере Бурятии ограничено движение тяжёлых машин
Происшествия, Фото:
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