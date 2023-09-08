На севере Бурятии ограничено движение тяжёлых машин

Запрещён проезд большегрузных транспортных средств массой более 3,5 т



В Муйском районе Бурятии в связи с аварийным состоянием моста на км 368+337 через реку Муякан автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо вводится ограничение движения для большегрузного транспорта.



Как сообщили в управлении региональных автомобильных дорог РБ, в настоящее время движение осуществляется только для легкового автотранспорта массой до 3,5 тонн.

