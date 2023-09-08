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На севере Бурятии ограничено движение тяжёлых машин

На севере Бурятии ограничено движение тяжёлых машин
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Запрещён проезд большегрузных транспортных средств массой более 3,5 т

В Муйском районе Бурятии в связи с аварийным состоянием моста на км 368+337 через реку Муякан автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо вводится ограничение движения для большегрузного транспорта.

Как сообщили в управлении региональных автомобильных дорог РБ, в настоящее время движение осуществляется только для легкового автотранспорта массой до 3,5 тонн.
Бурятия Муйский район ограничение движения мост

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