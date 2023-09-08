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В Иркутской области задержали ещё одного курьера мошенников

В Иркутской области задержали ещё одного курьера мошенников
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Себе он оставлял от 2,5% до 5% похищенных средств

Очередного курьера, работавшего на телефонных мошенников, поймали в Иркутской области. Его задержали в городе Усолье-Сибирское, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

В выходные полицейским поступило сразу четыре сообщения от жительниц Ангарска преклонного возраста о хищении у них в общей сумме миллиона рублей. Самой младшей пострадавшей оказалось 73 года, а самой старшей - 87 лет.

Каждой из обманутых бабушек на стационарный телефон звонили телефонные мошенники и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляли о том, что близкие люди пожилых ангарчанок якобы стали виновниками ДТП, в результате чего пострадал человек. В обмане фигурировали дочка, внучка, золовка и подруга пенсионерок. Лжеполицейский предлагал через курьера передать ему деньги, чтобы «договориться» с пострадавшими выдуманной аварии.

Сотрудники уголовного розыска детально проанализировали обстоятельства хищений и установили, что в каждом из них деньги вероятно забирал один и тот же человек. При этом аналогичные случаи ранее случились в Усольском и Черемховском районах.

Оперативники из Ангарска во взаимодействии с коллегами из соседних городов нашли подозреваемого в Усолье-Сибирском. Им оказался местный житель. У него изъят телефон, в котором обнаружена переписка с кураторами, а также банковские карты, использовавшиеся для перевода денег преступникам.

Задержанный не стал отрицать причастность к случившемуся и рассказал, как забирал наличные и переводил их «работодателю», как правило оставляя себе от 2,5% до 5% похищенных средств.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Предварительно установлена его причастность к семи фактам хищения денег пенсионеров. По каждому из случаев возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

мошенничество

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