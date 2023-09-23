В Бурятии с экс-полицейского взыскали ущерб за разбитый «Лексус»



Пострадавший автомобиль был застрахован и его отремонтировали на страховую выплату. В какую сумму обошёлся ремонт, не уточняется – её засекретили, но возмещать всё пришлось ФКУ ЦХИСО (Центр хозяйственного и сервисного обеспечения) МВД по Бурятии. А ОМВД, в свою очередь, взыскало деньги с виновника ДТП в порядке регресса.



На само заседание бывший полицейский не пришёл по неизвестным причинам. Дело решили рассмотреть без его участия.



Служители Фемиды пришли к выводу, что экс-сотрудник несёт материальную ответственность за ДТП.



- Истец представил достаточные доказательства, подтверждающие наличие прямого действительного ущерба, его размер, а также причинную связь между действиями ответчика и наступившим ущербом, который в силу норм действующего законодательства должен быть возмещён, – говорится в материалах дела.



В итоге требование ОМВД по Баргузинскому району удовлетворили. У виновного будет месяц, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии.







В начале августа в Бурятии осудили бывшего заместителя начальника изолятора временного содержания (ИВС) ОМВД России по Баргузинскому району. С него взыскали материальный ущерб за разбитое авто.Началось всё с того, что экс-правоохранитель сел пьяным за руль служебного УАЗа, будучи при исполнении, врезался в Lexus NX 200 и повредил его.После этого инцидента мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения») и уволили из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины.