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В Бурятии с экс-полицейского взыскали ущерб за разбитый «Лексус»

В Бурятии с экс-полицейского взыскали ущерб за разбитый «Лексус»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Правоохранитель влетел в чужую машину, сев пьяным за руль

В начале августа в Бурятии осудили бывшего заместителя начальника изолятора временного содержания (ИВС) ОМВД России по Баргузинскому району. С него взыскали материальный ущерб за разбитое авто.

Началось всё с того, что экс-правоохранитель сел пьяным за руль служебного УАЗа, будучи при исполнении, врезался в Lexus NX 200 и повредил его.

После этого инцидента мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения») и уволили из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины.
 
Пострадавший автомобиль был застрахован и его отремонтировали на страховую выплату. В какую сумму обошёлся ремонт, не уточняется –  её засекретили, но возмещать всё пришлось ФКУ ЦХИСО (Центр хозяйственного и сервисного обеспечения) МВД по Бурятии. А ОМВД, в свою очередь, взыскало деньги с виновника ДТП в порядке регресса.

На само заседание бывший полицейский не пришёл по неизвестным причинам. Дело решили рассмотреть без его участия.

Служители Фемиды пришли к выводу, что экс-сотрудник несёт материальную ответственность за ДТП.

- Истец представил достаточные доказательства, подтверждающие наличие прямого действительного ущерба, его размер, а также причинную связь между действиями ответчика и наступившим ущербом, который в силу норм действующего законодательства должен быть возмещён, – говорится в материалах дела.

В итоге требование ОМВД по Баргузинскому району удовлетворили. У виновного будет месяц, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии.

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