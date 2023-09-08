Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП
Сегодня, 8 сентября, около часа ночи в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Улуг-Хемский» в Туве поступило сообщение о том, что на 926 километре автодороги Р-257 «Енисей» произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение двух транспортных средств.
- По предварительным данным, в результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались 5 человек. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Тыва.
По информации главы Тувы Владислава Ховалыга, в ДТП на территории Улуг-Хемского района столкнулись автомашины ГАЗ и Хонда. Помимо 5 погибших, двое человек получили травмы.
- Улуг-хемцы готовились сегодня отпраздновать 135-летие основания Шагаан-Арыга и 100-летие образования своего района. Оперативно принято решение о переносе юбилейных мероприятий на следующую неделю, - заявил глава РТ.
В Туве в автоаварии погибли 5 человек
Происшествия, Фото:
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