В Туве в автоаварии погибли 5 человек

Происшествия, Фото: пресс-служба МВД по РТ

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП



Сегодня, 8 сентября, около часа ночи в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Улуг-Хемский» в Туве поступило сообщение о том, что на 926 километре автодороги Р-257 «Енисей» произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение двух транспортных средств.



- По предварительным данным, в результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались 5 человек. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Тыва.



По информации главы Тувы Владислава Ховалыга, в ДТП на территории Улуг-Хемского района столкнулись автомашины ГАЗ и Хонда. Помимо 5 погибших, двое человек получили травмы.



- Улуг-хемцы готовились сегодня отпраздновать 135-летие основания Шагаан-Арыга и 100-летие образования своего района. Оперативно принято решение о переносе юбилейных мероприятий на следующую неделю, - заявил глава РТ.



