Он сгорел дотла
7 сентября в селе Шимки Тункинского района Бурятии загорелся автомобиль, ехавший в составе похоронной процессии.
- На момент прибытия пожарных автомобиль УАЗ-2206 горел изнутри. Для тушения потребовалось две минуты. В результате автомобиль выгорел изнутри на площади 4 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пострадавших нет.
Установлено, что автомобиль двигался в траурной колонне на низкой скорости. Когда водитель почувствовал запах бензина, он сразу же остановился на обочине. Открыв капот, водитель увидел возгорание и вызвал пожарных.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало «нарушение правил технической эксплуатации транспортных средств».
В Бурятии во время похоронной процессии загорелся автомобиль
Происшествия, Фото:
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