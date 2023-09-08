В Бурятии во время похоронной процессии загорелся автомобиль

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Он сгорел дотла



7 сентября в селе Шимки Тункинского района Бурятии загорелся автомобиль, ехавший в составе похоронной процессии.



- На момент прибытия пожарных автомобиль УАЗ-2206 горел изнутри. Для тушения потребовалось две минуты. В результате автомобиль выгорел изнутри на площади 4 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Пострадавших нет.



Установлено, что автомобиль двигался в траурной колонне на низкой скорости. Когда водитель почувствовал запах бензина, он сразу же остановился на обочине. Открыв капот, водитель увидел возгорание и вызвал пожарных.



По предварительным данным, причиной произошедшего стало «нарушение правил технической эксплуатации транспортных средств».

