В Иркутске вандалы испортили десятки ограждений, остановок и фасадов

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Последствия будут устранять минимум месяц



В предместье Рабочем в Иркутске закрашивают вандальные надписи на фасадах домов и учреждений, остановочных павильонах, ограждениях, магазинах и балконах. Все они оскорбительного содержания и направлены в адрес одного из кандидатов на предстоящих выборах в законодательное собрание Иркутской области.



– Нанесён серьёзный ущерб не только муниципальному имуществу, но и тому, что находится в собственности частных лиц и организаций. Площадь повреждённых поверхностей значительная! Для ликвидации надписей потребуются внушительные затраты. А ведь средства могли быть направлены на другие полезные цели, например, на благоустройство, – отметила председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутск, последствия действий вандалов будут устранять минимум месяц. 7 сентября исписанные краской остановки общественного транспорта приводят в порядок сотрудники МУП «Иркутскавтодор». Для того, чтобы убрать текст, расположенный выше человеческого роста, муниципальному предприятию приходится использовать спецтехнику.



Стены многоквартирных домов очищают управляющие организации за счёт средств жильцов. Фасады предприятий и частных зданий должны окрасить собственники.



– Я живу здесь 10 лет и могу сказать: за последние годы Рабочее сильно изменилось в лучшую сторону. Очень жаль, что не все это ценят. Исписали всю улицу Напольную. Разве так можно? Это низкие методы предвыборной борьбы. Когда кандидатам нечего предложить избирателям, они начинают поливать других грязью, – прокомментировала местная жительница Елена Медведева.



В настоящее время сотрудники полиции устанавливают виновных лиц. Они будут привлечены к административной ответственности. В случае, если нанесение надписей признают вандализмом, злоумышленникам грозит уголовное наказание.



Как отмечают специалисты, подобные действия нарушают правила благоустройства города, а также закон № 173 «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области».



– Мы все крайне возмущены: балконы на первом этаже изрисованы. Нелюдей, которые это сделали, нужно найти и наказать, чтобы такого больше не повторялось, – подчеркнула председатель общественной организации детей и ветеранов войны предместья Рабочего Галина Парамонова.



