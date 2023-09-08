В Бурятии пропавшего 86-летнего грибника нашли живым

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Дедушку нашли спасатели



Утром 7 сентября в Кабанском районе Бурятии в лес за грибами ушёл 86-летний житель Бабушкина. Вовремя домой он не вернулся.



На место выехали спасатели Посольского поисково-спасательного отряда МЧС и полицейские.



К счастью, пожилого мужчину нашли живым.



- Пенсионера обнаружили спасатели в 15 км от Бабушкина в удовлетворительном состоянии, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



