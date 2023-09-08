Дедушку нашли спасатели
Утром 7 сентября в Кабанском районе Бурятии в лес за грибами ушёл 86-летний житель Бабушкина. Вовремя домой он не вернулся.
На место выехали спасатели Посольского поисково-спасательного отряда МЧС и полицейские.
К счастью, пожилого мужчину нашли живым.
- Пенсионера обнаружили спасатели в 15 км от Бабушкина в удовлетворительном состоянии, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В Бурятии пропавшего 86-летнего грибника нашли живым
Происшествия, Фото:
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