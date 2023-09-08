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В Туве найдена пропавшая накануне с чабанской стоянки двухлетняя девочка

В Туве найдена пропавшая накануне с чабанской стоянки двухлетняя девочка
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства РТ
Инцидент произошёл в Бай-Тайгинском районе

В Туве с чабанской стоянки у села Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна 6 сентября пропал ребёнок – двухлетняя девочка, которая находилась там со своей родственницей. Накануне, около 18 часов женщина занималась делами по хозяйству, когда заметила исчезновение ребёнка. Самостоятельно родственники найти девочку не смогли и обратились в правоохранительные органы.

По информации официального портала Тувы, в центр управления в кризисных ситуациях сообщение о пропаже ребёнка поступило в 3:09 по местному времени, после чего на место выехали сотрудники пожарно-спасательной части и спасатели. Изначально на поиски были направлены 21 человек и шесть единиц техники, затем их число увеличилось до 57, к поискам привлекли аэромобильную группировку ГУ МЧС России по Туве, 15 машин, сотрудников полиции, администрации и родственников.

Также на поиски был направлен сводный отряд волонтёров, молодые люди из Шагонара, поисково-спасательная группа «Дуза» из Ак-Довурака и поисково-спасательный отряд Тувинского госуниверситета.

О том, что маленькая девочка найдена, сообщили 7 сентября по спутниковой связи. В своём блоге глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что предстоит разобраться в обстоятельствах того, как двухлетний ребёнок смог самостоятельно покинуть чабанскую стоянку.

Тува поисковая операция

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