В Туве найдена пропавшая накануне с чабанской стоянки двухлетняя девочка

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства РТ

Инцидент произошёл в Бай-Тайгинском районе



В Туве с чабанской стоянки у села Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна 6 сентября пропал ребёнок – двухлетняя девочка, которая находилась там со своей родственницей. Накануне, около 18 часов женщина занималась делами по хозяйству, когда заметила исчезновение ребёнка. Самостоятельно родственники найти девочку не смогли и обратились в правоохранительные органы.



По информации официального портала Тувы, в центр управления в кризисных ситуациях сообщение о пропаже ребёнка поступило в 3:09 по местному времени, после чего на место выехали сотрудники пожарно-спасательной части и спасатели. Изначально на поиски были направлены 21 человек и шесть единиц техники, затем их число увеличилось до 57, к поискам привлекли аэромобильную группировку ГУ МЧС России по Туве, 15 машин, сотрудников полиции, администрации и родственников.



Также на поиски был направлен сводный отряд волонтёров, молодые люди из Шагонара, поисково-спасательная группа «Дуза» из Ак-Довурака и поисково-спасательный отряд Тувинского госуниверситета.



О том, что маленькая девочка найдена, сообщили 7 сентября по спутниковой связи. В своём блоге глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что предстоит разобраться в обстоятельствах того, как двухлетний ребёнок смог самостоятельно покинуть чабанскую стоянку.



