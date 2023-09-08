В Бурятии медведи ломились в жилой дом

Семейство косолапых нагрянуло в гости к людям в полночь
Этот инцидент произошёл на днях в Северо-Байкальском районе Бурятии. В группе «Северобайкалье-инфо 24/7» рассказали, что около полуночи на улице Лиственничная в садово-огородническом товариществе (СОТ) «Железнодорожник» объявилась медведица и с ней – два медвежонка.
Косолапые ломились в один из жилых домов, но потом, судя по всему, ушли. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что хозяева тайги периодически выходят к людям в этом самом СОТ.
Информацию о появлении бурых хищников передали инспектору Бурприроднадзора. Местных жителей призвали быть бдительными.
Из-за этого простаивали трамваи
Семейство косолапых нагрянуло в гости к людям в полночь
На месте работали взрывотехники
Там вспыхнул компьютерный стол
Картёжник зарезал женщину и напал на свидетеля
Расследование уголовного дела недавно завершили
Изначально молодой человек хотел покататься
Попутно там насчитали ещё 99 псов, разгуливавших по улицам
Преступление произошло после конфликта из-за пустяка
Женщина даже не проснулась
Турист спрятал их в автомобиле
Он забрал у обманутых пожилых людей почти миллион рублей
Услышав звуки борьбы, администратор вызвала росгвардейцев
Также суд назначил ему обязательные работы
Татуировки набиты на шее мужчины