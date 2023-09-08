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В Бурятии медведи ломились в жилой дом

В Бурятии медведи ломились в жилой дом
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Семейство косолапых нагрянуло в гости к людям в полночь

Этот инцидент произошёл на днях в Северо-Байкальском районе Бурятии. В группе «Северобайкалье-инфо 24/7» рассказали, что около полуночи на улице Лиственничная в садово-огородническом товариществе (СОТ) «Железнодорожник» объявилась медведица и с ней – два медвежонка.

Косолапые ломились в один из жилых домов, но потом, судя по всему, ушли. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что хозяева тайги периодически выходят к людям в этом самом СОТ.
 
Информацию о появлении бурых хищников передали инспектору Бурприроднадзора. Местных жителей призвали быть бдительными. 
медведь животные

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