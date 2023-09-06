В Бурятии пропал 36-летний сборщик дикоросов

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Он ушёл в лес два дня назад и исчез



Всё произошло в Джидинском районе Бурятии. В минувший понедельник, 4 сентября, в местности Тулан в 15 километрах от села Улзар потерялся 36-летний мужчина, который отправился в лес за дикоросами.



О сельчанине ничего неизвестно уже два дня. Накануне вечером на его поиски отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. О ходе поисковых работ пообещали сообщить позже.

