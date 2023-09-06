Он ушёл в лес два дня назад и исчез
Всё произошло в Джидинском районе Бурятии. В минувший понедельник, 4 сентября, в местности Тулан в 15 километрах от села Улзар потерялся 36-летний мужчина, который отправился в лес за дикоросами.
О сельчанине ничего неизвестно уже два дня. Накануне вечером на его поиски отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. О ходе поисковых работ пообещали сообщить позже.
В Бурятии пропал 36-летний сборщик дикоросов
Происшествия, Фото:
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