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История с избиением девочки-подростка в Улан-Удэ дошла до прокуратуры

История с избиением девочки-подростка в Улан-Удэ дошла до прокуратуры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В надзорном ведомстве уже начали проверку

Избиением несовершеннолетней около одного из кафе в столице Бурятии заинтересовалась прокуратура республики. После публикаций, появившихся в СМИ и соцсетях, там организовали проверку.

- Обстоятельства неправомерного деяния устанавливаются, – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о предупреждении совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них. При наличии оснований пообещали принять меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появилось видео, сделанное возле кафе на улице Бабушкина. По словам автора записи, пожелавшего остаться неизвестным, подростки набросились там на несовершеннолетнюю.

На кадрах можно разглядеть целую толпу, но, по словам свидетелей нападения, избивали девочку четверо.

- До чего докатился народ! Уже прикопаться не к чему – избили девчонку, четверо на одну. Малолетки отупевшие, – эмоционально отметил анонимный автор.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили: информация о конфликте около питейного заведения в полицию не поступала ни от очевидцев, ни от участников инцидента.

- Полицейские Бурятии призывают граждан сообщать о фактах нарушения общественного порядка в органы внутренних дел по телефонам 102 (112), а уже потом размещать информацию в социальных сетях, – подчеркнули в УМВД по РБ.
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