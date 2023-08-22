В Улан-Удэ толпа напала на девочку-подростка возле кафе

Видео с жестоким избиением просочилось в соцсети





Недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появилось видео, сделанное около одного из кафе в Октябрьском районе Улан-Удэ, на улице Бабушкина. По словам автора записи, пожелавшего остаться неизвестным, подростки набросились там на несовершеннолетнюю.На кадрах можно разглядеть целую толпу, но, по словам свидетелей нападения, избивали девочку четверо.- До чего докатился народ! Уже прикопаться не к чему – избили девчонку, четверо на одну. Малолетки отупевшие, – эмоционально отметил анонимный автор.Участники сообщества задались вопросом, почему очевидцы спокойно наблюдали за происходящим, а не заступились на подростка или хотя бы не позвонили в правоохранительные органы.В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» рассказали, что информация о конфликте около питейного заведения на улице Бабушкина в полицию не поступала ни от очевидцев, ни от участников инцидента.- Полицейские Бурятии призывают граждан сообщать о фактах нарушения общественного порядка в органы внутренних дел по телефонам 102 (112), а уже потом размещать информацию в социальных сетях, – подчеркнули в ведомстве.