Двое иркутян ответят за убийство 22-летней давности

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Они жестоко расправились с подозреваемым в краже



Жителям Иркутска 44 и 56 лет предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а также покушении на убийство. Преступления произошли 22 года назад.



По версии следствия, весной 2001 года мужчины договорить убить двух человек, которые обокрали дом на улице Чехова, принадлежащий родственникам одного из злоумышленников.



Приятели вычислили подозреваемых в краже и пришли к ним под видом полицейских. Когда же им открыли двери, напали на жертв, похитили их и увезли на автомобиле. Одного из воров они оставили в гараже, а второго отвезли на берег реки Ангара в район бульвара Постышева. Там 27-летнему молодому человеку нанесли ножевое ранение, от которого он скончался.



Затем убийцы вернулись в гараж, забрали второго потерпевшего и вывезли в лес в посёлка Новолисиха. Там его также ударили ножом, но 26-летний молодой человек выжил – ему вовремя оказали медицинскую помощь.



Тогда преступление раскрыть не удалось, уголовное дело приостановили.



Однако недавно следователи в ходе работы над уголовными делами по преступлениям прошлых лет установили ключевых свидетелей. Следствие возобновили.



- В середине августа этого года следователями при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и СОБР подозреваемые в убийстве и покушении на убийство были задержаны. По ходатайству следствия обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



С обвиняемыми проводятся допросы, очные ставки, проверки показаний на местах преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

