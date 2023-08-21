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В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки

В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки
Происшествия,  Фото:комбинат по благоустройству
На территорию вечером заехала «воровайка»

В Улан-Удэ мужчина пытался незаконно вывести гараж со штрафстоянки.

Инцидент произошёл 20 августа в районе 20:50. Охранник во время дежурства заметил по камерам видеонаблюдения, что на территорию штрафстоянки металлических гаражей заехала машина с краном «воровайка» и начала погрузку гаража, сообщили в комбинате по благоустройству.

На место оперативно выехали группа частного охранного предприятия и сотрудники комбината по благоустройству. Они предотвратили кражу гаража.

- Мы поймали машину с украденным гаражом по дороге на штрафстоянку. С водителем этой машины проехали обратно на территорию стоянки. На месте вызвали сотрудников полиции для разбирательства, - рассказал начальник отдела безопасности комбината по благоустройству Алексей Казанцев.

Специалисты учреждения написали заявление в полицию для расследования. Подробности случившегося уточняются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», штрафстоянка для гаражей в Улан-Удэ появилась в этом году. По всему городу начали инвентаризацию металлических гаражей. Самоволки отправляют на специальную стоянку, где они будут храниться до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на объект. Если хозяин так и не найдётся, его обратят в муниципальную собственность и утилизируют.

Вернуть гараж можно, подав заявление в администрацию района и приложив документы, подтверждающие право собственности. После владельцу придётся оплатить счёт за хранение гаража на стоянке.

Как пояснили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства, если площадь гаража менее 9 квадратных метров, то платить необходимо из расчёта 227 рублей в сутки. Если площадь 9-12 «квадратов» – 302 рубля, а если более 12 квадратных метров – 529 рублей.

кража гаражи

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