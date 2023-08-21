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Житель Бурятии ограбил 16-летнего подростка на улице

Житель Бурятии ограбил 16-летнего подростка на улице
Происшествия, 
Грабитель подумал, что юноша его сфотографировал

В посёлке Новоильинск Заиграевского района Бурятии полицейские раскрыли грабёж. Потерпевшим оказался 16-летний подросток, у которого преступник отобрал смартфон. Мать юноши обратилась в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Подросток рассказал дознавателю, что приехал в Заиграевский район из Улан-Удэ вместе с друзьями. Пока он ждал приятелей на одной из улиц Новоильинска, его окликнула компания незнакомых молодых людей.

Подросток подошёл к ним, держа в руках смартфон. Один из сельчан решил, что подросток их снимает, и потребовал показать фотографии. В итоге мужчина отобрал телефон и, угрожая, прогнал парня.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали грабителя – 28-летнего сельчанина.

- Подозреваемый рассказал полицейским, что вернул похищенный телефон владельцу через знакомых, когда узнал, что его мать обратилась с заявлением в полицию. Гражданин не работает, ранее судим за незаконную рубку лесных насаждений и убийство. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до 7 лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

грабеж

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