В Иркутской области ликвидировали крупный пожар в гипермаркете

В Усть-Илимске Иркутской области ликвидировали крупный пожар в здании гипермаркета «Экономия». Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.
Как сообщал «Байкал-Daily», сообщение о возгорании в гипермаркете поступило утром 18 августа. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет.
- Позднее сообщение, большая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания. Под одной кровлей в пристроенных друг к другу помещениях располагались торговая площадь с мебелью, торговые ряды с вещами и бытовой химией, складские помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Дознаватели МЧС устанавливают причину и обстоятельства случившегося. На данный момент известно, что возгорание началось в складском помещении, и огонь быстро распространился по горючим материалам.
Рассматриваются различные причины, в качестве основной – электротехническая.