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В Иркутской области ликвидировали крупный пожар в гипермаркете

В Иркутской области ликвидировали крупный пожар в гипермаркете
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров

В Усть-Илимске Иркутской области ликвидировали крупный пожар в здании гипермаркета «Экономия». Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.


Как сообщал «Байкал-Daily», сообщение о возгорании в гипермаркете поступило утром 18 августа. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет.

- Позднее сообщение, большая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания. Под одной кровлей в пристроенных друг к другу помещениях располагались торговая площадь с мебелью, торговые ряды с вещами и бытовой химией, складские помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.


Дознаватели МЧС устанавливают причину и обстоятельства случившегося. На данный момент известно, что возгорание началось в складском помещении, и огонь быстро распространился по горючим материалам.

Рассматриваются различные причины, в качестве основной – электротехническая.




пожар

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