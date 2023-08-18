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Повредившая три пальца улан-удэнка получит 300 тысяч рублей

Повредившая три пальца улан-удэнка получит 300 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Травму во время работы получила формовщица колбасных изделий

Жительнице Улан-Удэ, повредившей три пальца на рабочем месте, присудили компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Женщина получила травму на предприятии мясной промышленности, где работала формовщицей колбасных изделий, сообщили в прокуратуре Бурятии.

- Работодатель не обеспечил безопасные условия труда, вследствие чего в январе 2022 года в результате произошедшего несчастного случая на производстве работник получила травму руки с повреждением трёх пальцев, - говорится в сообщении.

Прокурор направил в суд иск о взыскании с организации компенсации причинённого морального вреда в сумме 300 тысяч рублей. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне суд назначил экс-сотруднику горнодобывающего предприятия, потерявшему руку, компенсацию в 900 тысяч рублей.

прокуратура несчастные случаи на производстве

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