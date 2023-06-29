В Бурятии рабочему, лишившемуся руки, выплатят 900 тысяч

Руку потерял дробильщик цеха



В Окинском районе Бурятии рабочий, потерявший руку на производстве, получит 900 тысяч рублей. Компенсацию ему выплатит горнодобывающее предприятие, где трудился мужчина, сообщили в прокуратуре республики.



В марте 2023 года с дробильщиком цеха обогащения организации произошёл несчастный случай на производстве. Врачам пришлось ампутировать ему правую руку на уровне верхней трети плеча.



- Установлено, что юридическим лицом не было обеспечено соблюдение нормативных требований при работе на конвейере дробильного отделения цеха обогащения. Не проводились экспертиза промышленной безопасности технического устройства и оценка профессиональных рисков на рабочем месте дробильщика, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.



В связи этим прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, причинённого в результате происшествия. Тункинский районный суд иск удовлетворил, взыскав с ответчика компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Судебное решение в законную силу пока не вступило.

