В Бурятии ревнивец в поисках жены взломал чужую квартиру и похитил паспорт

Мужчина увидел свою возлюбленную с другим



35-летний житель Северобайкальска, решив, что жена ему изменяет, пошёл на преступление.



Как сообщили в МВД по Бурятии, в полицию Северобайкальска обратился житель Братска, работающий здесь на вахте. Мужчина рассказал, что живёт в съёмной квартире вместе с коллегами. Утром все они уехали на работу в посёлок Новый Уоян. Вечером, вернувшись домой, обнаружили взломанную дверь. При этом неизвестный, выломавший замок, не тронул ни деньги, ни ценные вещи – исчез только паспорт братчанина.



На место выехала следственно-оперативная группа. Криминалист обнаружил следы подозреваемого, и вскоре он был установлен – это житель Северобайкальска.



Задержанный рассказал следователю, что проник в квартиру не ради кражи. Он случайно увидел, что его возлюбленная заходит в этот подъезд с неким мужчиной.



- Гражданин, решив, что они находятся именно в квартире потерпевшего, выломал дверь, но никого не обнаружил. Злоумышленник нашёл паспорт гражданина и подумав, что владелец документа и есть новый возлюбленный супруги, забрал документ, - рассказали в министерстве внутренних дел.



Паспорт у него изъяли и вернули законному владельцу.



Известно, что подозреваемый ранее судим за угрозу убийством, разбой и уклонение от административного надзора; он ведёт асоциальный образ жизни, не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение документов».

