По Улан-Удэ разгуливала обнажённая женщина

Она выкинула одежду в мусор
В Улан-Удэ по бульвару Карла Маркса разгуливала абсолютно голая женщина. Она стояла возле урны на остановке «Русский драмтеатр». Прохожие не могли равнодушно пройти мимо и были шокированы увиденным.
- Совсем с ума сошли. Треш. Голая ходит, концерты устраивает. Это вообще кошмар, - рассказал очевидец, запечатлев женщину на видео. - Она сняла всю одежду и в мусорный бак выкинула.
По его словам, в обнажённом виде она подходила к ребёнку.
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