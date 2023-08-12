По Улан-Удэ разгуливала обнажённая женщина





В Улан-Удэ по бульвару Карла Маркса разгуливала абсолютно голая женщина. Она стояла возле урны на остановке «Русский драмтеатр». Прохожие не могли равнодушно пройти мимо и были шокированы увиденным.- Совсем с ума сошли. Треш. Голая ходит, концерты устраивает. Это вообще кошмар, - рассказал очевидец, запечатлев женщину на видео. - Она сняла всю одежду и в мусорный бак выкинула.По его словам, в обнажённом виде она подходила к ребёнку.Горожанин вызвал правоохранителей, которые увели её.